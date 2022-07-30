Peru'da Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika
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Peru'da Bağımsızlık Günü kutlandı

30.07.2022 03:53
Peru'da Bağımsızlık Günü kutlandı

Güney Amerika ülkesi Peru'da bağımsızlığın 201'inci yılı, iki yıl aranın ardından törenle kutlandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da bağımsızlığın 201'inci yılı, iki yıl aranın ardından törenle kutlandı.

Peru'nun İspanyol sömürgesinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Silahlı Kuvvetler tarafından başkent Lima'da geçit töreni gerçekleştirildi.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır ara verilen törenler, bu yıl kara, deniz, hava, Ulusal Polis ve Afet Risk Yönetimi birimlerinin katılımıyla görkemli şekilde yapıldı.

Törene Cumhurbaşkanı Petro Castillo, Kongre Başkanı, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Castillo, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Ordunun genel karargahından bugün Büyük Geçit Töreni ve Askeri Geçit Töreni'nde güçlerimizin temsilcilerini saygıyla selamlıyoruz. Onur, şan, vatan için cesurca ve sadakatle savaşan cesur Perulularımızı saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güney Amerika, Lima, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Bağımsızlık Günü kutlandı - Son Dakika

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