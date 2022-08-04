Peru'da hükümet krizi devam ederken Başbakan Torres istifa etti - Son Dakika
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Peru'da hükümet krizi devam ederken Başbakan Torres istifa etti

04.08.2022 10:02
Peru'da hükümet krizi devam ederken Başbakan Torres istifa etti

Güney Amerika ülkesi Peru'da Başbakan Anibal Torres, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo hakkındaki cezai soruşturmalar ve hükümet krizi devam ederken istifa etti.

Güney Amerika ülkesi Peru'da Başbakan Anibal Torres, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo hakkındaki cezai soruşturmalar ve hükümet krizi devam ederken istifa etti.

Torres, Cumhurbaşkanı Castillo'ya hitaben yazdığı mektupta, "Sizinle vatanımıza ve onun ihmal edilmiş ve unutulmuş halkına hizmet ettikten sonra görevden ayrılıyorum." ifadelerini kullanarak en çok özlediği şey olan üniversiteye dönmek ve araştırmalarına devam etmek istediğini kaydetti.

Hükümetin en zorlu krizlerinden birinin yaşandığı dönemde yeniden kabine değişikliğine yol açan Torres, "kişisel nedenlerle" istifa ettiğini bildirdi.

Castillo'ya yakınlığıyla bilinen ve şubat ayında hükümetin başına geçen Torres, Castillo'nun Temmuz 2021'de göreve başlamasından bu yana ülkenin dördüncü başbakanı oldu.

Torres, anketlerde Castillo'nun popülaritesinin çok düştüğü ve hükümetin istikrarsızlık yaşadığı bir zamanda görevinden ayrıldı.

Öte yandan, Castillo hakkında ikisi bir "suç örgütünün" parçası olup olmadığının araştırıldığı beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Castillo, sağcı aday Keiko Fujimori'yi sadece 44 bin oyla geride bıraktıktan sonra Temmuz 2021'de göreve başlamıştı ancak yolsuzluk iddiaları nedeniyle popülaritesi giderek düşüyor.

Ülkede 2016'dan bu yana 5 cumhurbaşkanı değişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Güncel, Son Dakika

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