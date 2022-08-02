Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima 'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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