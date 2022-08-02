Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika
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Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti

02.08.2022 01:15
Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti

Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

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