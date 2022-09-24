Şili'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Santiago'nun 1120 kilometre güneyindeki Ancud'un yaklaşık 142 kilometre batısı olan depremin, 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Depremde henüz bir hasar bildirilmezken, bu yönde kontrollerin yapıldığı belirtildi. Tsunami uyarısı ise yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.