Güney Amerika ülkesi Surinam Kudüs'te büyükelçilik açmaktan vazgeçti - Son Dakika
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Güney Amerika ülkesi Surinam Kudüs'te büyükelçilik açmaktan vazgeçti

24.06.2022 14:17
Güney Amerika ülkesi Surinam Kudüs'te büyükelçilik açmaktan vazgeçti

Güney Amerika ülkesi Surinam, Kudüs'te büyükelçilik açma kararını "bütçe yetersizliği" nedeniyle geri çekti.

Güney Amerika ülkesi Surinam, Kudüs'te büyükelçilik açma kararını "bütçe yetersizliği" nedeniyle geri çekti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Surinam Devlet Başkanı Chan Santokhi, Surinam Ulusal Meclisinde ülkesinin Kudüs'te büyükelçilik açma kararının iptal edileceğini duyurdu.

Santokhi, "İsrail'de büyükelçilik kurabilmeleri için bütçe olmadığını" belirtti.

Surinam Dışişleri Bakanı Albert Ramdin geçen ay İsrail'i ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Suranim'in yakın zamanda ülkesinde büyükelçilik açacağını duyurmuştu.

Suranim nisan ayında İsrail'e gayrimukim (yerleşik olmayan) büyükelçi atamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra ABD'nin yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs 2018'de düzenlenen resmi törenle açılmıştı.

ABD'nin ardından Guatemala, Kosova ve Honduras da büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Amerika ülkesi Surinam Kudüs'te büyükelçilik açmaktan vazgeçti - Son Dakika

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