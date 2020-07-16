Güney Asya'da sel ve toprak kaymalarında 213 kişi öldü - Son Dakika

Güney Asya'da sel ve toprak kaymalarında 213 kişi öldü

YENİ Güney Asya'da şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 213 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

YENİ Güney Asya'da şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 213 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yetkililer, muson yağışlarının başlamasıyla sel ve toprak kaymaları nedeniyle Nepal'de 117, Hindistan'da 93 ve Bangladeş'te 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nepal, Bangladeş ve Hindistan'da seller nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, yüz binlerce kişinin de evlerini terk ettiğini kaydetti.

Yetkililer, Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle Brahmaputra nehri sularının yer yer taştığını, meydana gelen söz konusu doğal afetlerden eyaletin 33 bölgesinden 26'sında yaklaşık 3,6 milyon kişinin etkilendiğini aktardı.

Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumu (ASDMA) Başkanı M.S. Mannivanan, eyaletin çeşitli kesimlerinde sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 4 bin kişinin yetkililerce kurtarıldığını söyledi.

Mannivanan, evleri yıkılan ya da sular altında kalan yaklaşık 36 bin kişinin de 300 civarında yardım kampına yerleştirildiğini ifade etti.

ASDMA'dan dün yapılan açıklamada, Assam'da 3 bin 371 köyün sular altında kaldığı ve 128 bin hektarlık tarım ürününün yok olduğu belirtilmişti.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nın yüzde 80'inin sel nedeniyle sular altında kaldığı bildirilmişti.

Orman dairesinden yapılan açıklamada, selde parktaki 66 hayvanın telef olduğu ve 170 hayvanın kurtarıldığı kaydedilmişti.

Nepal'de 47 kişiden haber alınamıyor

Nepal'deki şiddetli yağışlar nedeniyle sınırdaki Hindistan'ın Bihar eyaletindeki en az 9 nehrin sularının tehlike seviyesinin üzerine çıktığı ve çok sayıda köyün sular altında kaldığı belirtildi.

Bu nehirlerden biri olan Gandak, Bihar'ın Gopalganj bölgesinde yeni inşa edilmiş bir köprünün bağlantı yollarını sular altında bırakarak bölgedeki ulaşımı bozdu.

Nepal İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 12 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda 117 kişinin hayatını kaybettiğini, 126 kişinin yaralandığını ve 47 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Bangladeş'te selin etkisinin daha da artacağı uyarısı

Bangladeş'te Afet ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede sellerin etkili olmaya başladığı geçen ayın sonundan bu yana 3 kişinin öldüğü, 1 milyondan fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Yetkililer, şiddetli yağışların ve Hindistan kaynaklı nehir sularındaki yüksek akımın Bangladeş'te tahribata yol açtığını ifade etti.

Bangladeş Sel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Brahmaputra ve Teesta nehirleri boyunca uzanan vadi boyunca oluşan hasar nedeniyle gelecek haftanın başında sel sonucu oluşabilecek hasar durumunun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu ülkelerde etkili olan şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarında yollar, köprüler, su yolları ve diğer altyapı hasar gördü.

Güney Asya, Bangladeş, Nepal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Asya'da sel ve toprak kaymalarında 213 kişi öldü - Son Dakika
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