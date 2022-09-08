31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi

31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

08.09.2022 00:10
31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor

Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu bildirildi.

Güney Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan, 31 bin yıl öncesine ait iskeletin bir bacağının kesik olduğu, bunun tarihin ilk amputasyonuna ışık tuttuğu bildirildi.

"Nature" dergisinde yer alan çalışmada, 2020'de, 40 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle bilinen Liang Tebo mağarasında iyi korunmuş bir iskelete rastlandığı belirtildi. İskeletin bacağının sol alt kısmının olmadığının görüldüğü aktarıldı.

Endonezyalı ve Avustralyalı arkeologların, yaptıkları incelemeler sonucu, iskeletin eksik ayak bileğinin geri kalan kısmının şaşırtıcı bir şekle sahip olduğunu ve kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceğini dile getirdiği kaydedildi.

Bilim insanlarının, diş ve çevresinden toplanılan kalıntılar incelendiğinde, 19-20'li yaşlarında ölen kişiye ait iskeletin 31 bin yıllık olduğu tahmininde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, kişinin ayağı ampute edildikten en az 6 ila 9 sene sonra yaşamını yitirmiş olabileceği aktarıldı.

Uzmanlar, Endonezya'nın Doğu Kalimantan eyaletinde yaşayan, taş devri avcı ve toplayıcılarının, tıbbi anatomi ve yara tedavisinde bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Borneo Adası, Güney Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:56 Fatih Terim'e sürpriz teklif! İmparator'un vereceği yanıt merak konusu oldu
23:46 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da talip olduğu Tayyip Talha Sanuç için Adana Demirspor'la anlaştı
23:34 Tarkan'ın İzmir'deki konseri öncesi büyük kaza! Çalışanlar çöken sahnenin altında kaldı
23:21 Galatasaray'da transfer bitmiyor! Milot Rashica açıklaması da geldi
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 00:10:37. #1.11#
SON DAKİKA: 31 bin yıl öncesine ait iskelet, tarihin ilk amputasyonuna ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement