Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde - Son Dakika

Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde

10.04.2021 10:04
Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de, Güney Asya bölgesi alanında uzman ve doktoralı en fazla öğretim görevlisinin İnönü Üniversitesi'nde bulunduğunu ifade etti.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de, Güney Asya bölgesi alanında uzman ve doktoralı en fazla öğretim görevlisinin İnönü Üniversitesi'nde bulunduğunu ifade etti.

İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜGAM) tarafından 'Türkiye'nin Yeniden Asya Girişimi' isimli çevrim içi seminer düzenlendi.

Seminere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanı ve İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya İnisiyatifi Koordinatörü Büyükelçi Nilvana Darama ve akademik personel katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kızılay, programa katılımlarından dolayı Büyükelçi Darama'ya ve programı düzenleyen İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak'a teşekkür etti. Güney Asya Uygulama ve Araştırma Merkezi hakkında bilgi veren Rektör Kızılay, Türkiye'de Güney Asya bölgesi alanında uzman ve doktoralı en fazla öğretim görevlisinin İnönü Üniversitesi'nde bulunduğunu ifade etti. Kızılay, "Neslihan hocamızın müdürlüğü ile Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma alanını biraz daha genişleterek Asya'nın tümünü kapsamaya başladı. Bu nedenle sayın Büyükelçim, merkezimiz muhtemelen ileride sizinle daha çok çalışacak bir merkezdir. Sizlerin belki önereceği bazı alanlarda raporlar hazırlayacaklardır. Sizlerin ihtiyaç duyduğu bazı konularda bilimsel çalışmalar yapacaklardır. İNÜGAM, sizlere sahada katkı vermeyi amaçlayan bir merkezimizdir. Üniversite olarak bu konuda aktif rol almak, bilimsel üretim gerçekleştirerek başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ülkemizin bu alandaki politikalarına da katkı vermek istiyoruz" dedi.

Büyükelçi Nilvana Darama'nın özgeçmişi ve çalışmaları hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan İNÜGAM Müdürü Prof. Dr. Neslihan Durak, Büyükelçi Nilvana Darama, Rektör Kızılay ve katılımcılara teşekkür etti. Durak, Güney Asya ile ilgili akademik kuruluşlarla iş birliği içerisine girmeye hazırlandıklarını ifade etti. Durak, Güney Asya alanındaki çalışmaların Türkiye için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmasında Güney Asya bölgesi hakkında yeterli bilimsel çalışmanın olmadığını vurgulayan Büyükelçi Darama ise, "Yeniden Asya İnisiyatifi" hakkında şu bilgileri verdi:

"Son 20 yıldır Asya coğrafyası bir kalkınma hamlesi içerisinde ve 21. yüzyılın Asya yılı olduğu söyleniyor. 2020 yılı bu bakımdan bir dönüm noktasıdır. Çünkü satın alma gücüne göre Asya ülkelerinin toplam gayri safi milli hasılaları dünyanın geri kalanın aşmış durumundadır. Asya bir ekonomik dinamik içerisinden geçmektedir. Fakat birkaç yıldır bu dinamikler jeopolitik, askeri ve siyasi bir nüfuz unsurunu da içermeye başladı. Asya coğrafyası buradan yararlanmak isteyen büyük güçlerin de rekabet alanına dönüşüyor."

"Türkiye, Asya ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir"

Büyükelçi Darama, Türkiye'nin Asya ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Darama, "Türkiye önemli bir bölgesel güçtür. Aynı zamanda bir Asya ülkesidir. Bu dinamiklerin içerisinde kendisini doğru bir şekilde konumlandırmış olması ve bu dinamiklerin sunduğu fırsatlardan istifade etmesi, dinamiklere yön veren güçlerden bir tanesi olması bizim girişimimizin hedefinde yer alıyor. Girişimin öncelikli beklentisi ekonomik ve ticari ilişkilerin her bir Asya ülkesinde daha da ileriye götürülmesidir. Burada asıl olan karşılıklılığın olmasıdır. Sadece Türkiye ve beklentilerimiz değil muhatabımız olan ülkenin beklentilerini de dikkate almak durumundayız. Önemli ölçüde ortaklıklar geliştirmek sureti ile girişim hedeflerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Asya geniş bir coğrafya, dolayısıyla biz de Yeniden Asya Girişimi olarak bu bölgeye bakış açımızı bölgesel yaklaşımlar temelinde geliştiriyoruz. Her bir alt bölge ve ülke temelinde önceliklerimizi, hedeflerimizi ve önümüzde kısa vadede uygulanabilecek eylemleri tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Nilvana Darama, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme hedeflerini koruğunu söyledi ve çok kutuplu bir dünya düzeninin ortaya çıktığına dikkat çekti. Darama, Türkiye'nin izlediği çok kutuplu dünya bakışıyla Asya ile angajmanı ileriye götürmek istediğini vurguladı.

Büyükelçi Darama, Türkiye'nin Güney Asya, Doğu Asya ile herhangi bir nüfuz çatışması ya da bölgesel bir çatışmasının mevzu bahis olmadığını söyledi ve bu sebeple Asya ülkeleri ile iş perspektifinin kolaylaştığının altını çizdi. Türkiye'nin Batı ile olan tecrübesinin Asya ülkeleri arasında güçlendirici, Asya ile olan tarihi ve kültürel geçmişinin ise Batı ile olan anlaşmaları güçlendirici bir nitelik taşıdığını belirten Büyükelçi Darama, Asya kıtası hakkında yapılacak bilimsel çalışmalara ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Program soru cevap şeklinde son buldu. - MALATYA

Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde
Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde

İnönü Üniversitesi, Güney Asya, Türkiye, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Prof. Dr. Ceyhan: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul'da virüsü kapmama şansınız çok düşük Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi KDK, karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Osmaniye'de garip bir olay! Fenomen Sefa Kındır'ın yaptığı uçak yere çakıldı Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Vaka sayısı neden patladı? Uzmanlar testlerdeki hatayı işaret ediyor: Sonuçların yüzde 70'i yalancı negatif Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir Bayram tatili için plan yapanlara Bilim Kurulu üyesi Çalışkan'dan kötü haber: Seyahat yasağı geri gelebilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev         
11:13
Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor Bu oranlarla tam kapanma kaçınılmaz! Korona nedeniyle her 5 dakikada 1 kişi yaşamını yitiriyor         
10:45
Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş Enka Holding'de 20 milyon liralık vurgun! Eski müdür, kardeşi ve arkadaşıyla birlikte paraları zimmetine geçirmiş         
10:37
Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı         
10:09
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü 'Ultra güvenlikli' eski model otomobil görenleri hayrete düşürdü         
09:38
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta hesaplara yatacak         
08:25
Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu         
07:16
Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi Ankara'da panik! İnşaat nedeniyle temeli kayan apartmanla birlikte 21 bina tahliye edildi         
01:51
Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü Korku dolu anlar! Göstericilerin attığı molotofkokteyli, anons çeken muhabirin yanı başına düştü         
01:47
Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım         
23:59
Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti         
19:57
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu         
16:06
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2021 11:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Asya'dan en fazla öğretim görevlisi İnönü Üniversitesi'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei