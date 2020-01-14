Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var - Son Dakika Dünya

Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var

6 saat önce

Güney Asya'da etkili olan olumsuz hava koşulları Afganistan'ın yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Keşmir'de onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de kaybolmasına neden oldu

Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var, System.String[]

Güney Asya'da etkili olan olumsuz hava koşulları Afganistan'ın yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Keşmir'de onlarca kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de kaybolmasına neden oldu.


Keşmir


Kar yağışı, çığ ve aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de son 24 saatte en az 57 kişi yaşamını yitirdi.

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Afganistan, Güney Asya, Hindistan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:40 
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