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Güney Asya kara teslim: Onlarca kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kayıp var
6 saat önce
Güney Asya'da etkili olan olumsuz hava koşulları Afganistan'ın yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Keşmir'de onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de kaybolmasına neden oldu
Güney Asya'da etkili olan olumsuz hava koşulları Afganistan'ın yanı sıra Pakistan, Hindistan ve Keşmir'de onlarca kişinin ölmesine, çok sayıda kişinin de kaybolmasına neden oldu.
Keşmir
Kar yağışı, çığ ve aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'de son 24 saatte en az 57 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:40
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