Güney Asyalı medya temsilcilerine Türkiye'de eğitim - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla Güney Asya Medya Eğitim Programı (SAMED) düzenlenecek.

Güney Asya ülkeleri medya temsilcilerine, medya alanında kapasite geliştirme imkanı sunmak amacıyla 15 - 28 Mart 2020'de İstanbul'da düzenlenecek ücretsiz programın dili İngilizce olacak.

AA'nın deneyimli kadrosundan gazeteciler tarafından verilecek eğitimlerde Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği, Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği, Kriz Haberciliği, Röportaj Teknikleri, Fotoğraf ve Video Uygulamaları gibi dersler yer alacak.

Teorik ve uygulamalı derslerin birlikte yer alacağı programda Türkiye'nin medya tecrübesinin daha iyi anlaşılması amacıyla paydaş kurum ziyaretleri de gerçekleştirilecek.

Süresi 2 hafta olacak programda, bilgi paylaşımına dayalı seminer ve kursların yanı sıra kültürel etkinlikler ve şehir turlarıyla kültürel etkileşimi güçlendirme fırsatı da sunulacak.

Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka ile bu ülkelerin diaspora üyelerinden başvuruların kabul edileceği eğitim programına katılmak isteyen adayların "www.ytb.gov.tr" adresinden edinecekleri başvuru formunu İngilizce doldurması, formun yanı sıra kendilerini ve programa başvuru nedenlerini anlattıkları kısa videoyu ve özgeçmişlerini "asiapacific@ytb.gov.tr" adresine 13 Şubat 2020'den önce göndermesi gerekiyor.