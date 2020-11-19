Güney Avustralya'da 6 günlük karantina başladı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Güney Avustralya'da 6 günlük karantina başladı, sokaklar boş kaldı

19.11.2020 12:02
Güney Avustralya'da 6 günlük karantina başladı, sokaklar boş kaldı, System.String[]

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele edilirken salgının yayılmasını önleyebilmek için hükumet tarafından ilan edilen 6 günlük karantina bugün başladı.

Avustralya'nın Güney Avustralya eyaletinde, Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele edilirken salgının yayılmasını önleyebilmek için hükumet tarafından ilan edilen 6 günlük karantina bugün başladı.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Avustralya'da, salgının başlangıcından bu yana sınırların kapatılması ve yaygın test-takip gibi sıkı tedbirler uygulanıyor. Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti, alınan sıkı önlemler sayesinde salgınla mücadelede önemli bir başarı elde ederek, vak'a sayılarını ve korona virüse bağlı can kaybı sayısını aylardır aynı seviyede tutmayı başardı.

Öte yandan Güney Avustralya Hükumeti, geçtiğimiz günlerde İngiltere'den dönen bir yolcuyla bağlantılı karantina ihlalinin ardından vak'a sayılarının artması nedeniyle tecrit kararlarını sıkılaştıracağını duyurdu. Hükumet, salgının ikinci dalgasıyla mücadele önlemleri kapsamında 6 günlük karantina ilan etti. Bugünden itibaren eyalette açık hava toplantılarına, düğünlere ve cenazelere katılım yasaklandı. Okullar, barlar, kafeler ve restoranlar da kapatıldı. Eyalet içinde ulaşım ve eyalet dışına çıkış kısıtlandı.

Eyaletin halk sağlığı görevlilerinden Prof. Nicola Spurrier basın toplantısında, bugün rapor edilecek yeni vak'a olmadığını, enfekte olanların temas ettiği 3 bin 200'e yakın kişinin de karantina altına alındığını açıkladı. Spurrier, "Virüsün bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle, önümüzdeki 6 gün boyunca insanların, gıda ve temel tıbbi ihtiyaçlarını giderecek kadar malzeme depolayarak evde kalmaları gerekiyor" dedi.

"KRİTİK BİR NOKTADAYIZ AMA BUNU ATLATACAĞIZ"

Güney Avustralya Başbakanı Steven Marshall da dün gazetecilere verdiği demeçte, "Endişemiz, 6 günlük karantinanın işe yaramaması. İkinci dalgayı durdurmak için 2. bir şans yok. Kritik bir noktadayız ama bunu atlatacağız" dedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, eyalet çapındaki tecritin ilk gününde başkent Adelaide'de sokakların bomboş kaldığı görülüyor.

Şu ana kadar korona virüs nedeniyle 907 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam 27 bin 785 vak'a kaydedildi. Ülke genelinde korona virüsten iyileşen kişi sayısı ise 25 bin 506'ya ulaştı.

Güney Avustralya'da 6 günlük karantina başladı, sokaklar boş kaldı

Koronavirüs, Avustralya, İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Avustralya'da 6 günlük karantina başladı, sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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