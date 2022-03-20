Güney Avustralya'daki eyalet seçimlerini İşçi Partisi kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Avustralya'daki eyalet seçimlerini İşçi Partisi kazandı

20.03.2022 03:35
Güney Avustralya'daki eyalet seçimlerini İşçi Partisi kazandı

Güney Avustralya (SA) eyaletinde dün yapılan seçimlerde, 47 sandalyeli eyalet parlamentosunda 26 milletvekili çıkartmayı garantileyen ana muhalefetteki İşçi Partisi seçimlerden zaferle çıktı.

Güney Avustralya (SA) eyaletinde dün yapılan seçimlerde, 47 sandalyeli eyalet parlamentosunda 26 milletvekili çıkartmayı garantileyen ana muhalefetteki İşçi Partisi seçimlerden zaferle çıktı.

SA Eyalet Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, 1 milyon 226 bin 719 kayıtlı seçmenin bulunduğu eyalette kullanılan oyların yüzde 40,4'ünü almayı başaran İşçi Partisi, 26 milletvekilini garantilemesinin ardından seçimleri kazandığını ilan etti.

Eyalette seçime katılan siyasi partilerin 47 sandalyenin bulunduğu eyalet parlamentosunda tek başına iktidara gelebilmeleri için en az 24 milletvekili kazanması gerekiyordu.

Oyların tamamının sayılması durumunda seçimi kazandığı kesinleşen İşçi Partisinin 28, seçimlerden yenilgiyle ayrılan iktidardaki Ulusal-Liberal Parti koalisyon hükümetinin 14, bağımsızların 5 milletvekili kazanması bekleniyor.

Eyaletin yeni başbakanı Peter Malinauskas olacak

Seçimleri kazanan İşçi Partisinin lideri Peter Malinauskas, resmi sonuçların açıklanmasının ardından önümüzdeki haftalarda Ulusal-Liberal Parti koalisyon hükümetinin başbakanı Steven Marshall'dan görevi devralacak.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'dan Avustralya'ya kaçan Litvanyalı ve Macaristan kökenli mültecilerin torunu olan Peter Malinauskas, eyaletin 47. başbakanı olarak 3 yıl süreyle görev yapacak.

Evli ve 3 çocuk babası 41 yaşındaki Malinauskas, Adelaide Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

YORUMLAR
500
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu: 'Atatürk'ün yaktığı istiklal meşalesini biz taşıyacağız' MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu: 'Atatürk'ün yaktığı istiklal meşalesini biz taşıyacağız'

İşçi Partisi, Milletvekili, Avustralya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Avustralya'daki eyalet seçimlerini İşçi Partisi kazandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 03:41:31. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Avustralya'daki eyalet seçimlerini İşçi Partisi kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement