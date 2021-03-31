Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı - Son Dakika

Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı

31.03.2021 10:02

Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı Resmi Gazetede yayımlanan kararla 7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney Beldesi'nde, 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminin heyecanı yaşanıyor.

Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı

AFYONKARAHİSAR - Resmi Gazetede yayımlanan kararla 7 yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney Beldesi'nde, 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı seçiminin heyecanı yaşanıyor.

2014 yılından nüfusunun 2 binden az olması nedeniyle Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Göney Beldesi köy statüsüne dönüştürülmüştü. 7 yıl aradan sonra Resmi Gazetede yayımlanan kararla yeniden belde statüsünü kazandı. Sinanpaşa İlçe Kaymakamı Kübra Demirer'in vekaleten belediye başkanlığı yaptığı belde tüzel kişilik kazanarak belediye seçimlerine katılma hakkı kazandı. Kasabada şimdi 6 Haziran tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçiminin heyecanı yaşanıyor.

Çok mutluyuz

Mahalle Muhtarı Süleyman Çağlar, yaptığı açıklamada, belde statüsünü kazanmak için mücadele verdiklerini söyledi. Çağlar "Burası yasa gereği burası köy statüsüne çevrilmişti. Yanda komşu köyümüz Çalışlar köyü orayla referandum ile birleştik. Daha sonra mahkemeye müracaat edildi. Mahkemede kazanıldı, belediyemiz geri verildi. Daha sonra bürokratik ve siyasi süreç başladı. İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğüyle bir süreç yaşadık. Süreci hep birlikte takip ettik. Güney'den 10 kişilik bir platform kurduk onlarla birlikte gittik, geldik. Bu süreç bu şekilde başarıldı. Güney kasabamızda yaşayan halkımıza Çalışlarlı hemşerilerimize hayırlı olsun. Tabi biz çok mutluyuz. Çünkü burada 1976 yılından beri belediye vardı. Köy olduğumuzda herkes üzüldü. Çünkü hizmetleri anında elde edebiliyorduk. Gittikten sonra buradaki insanlar çok sıkıntı çekti. Çünkü hizmet Afyon'dan geliyordu. Sıkıntı çekiliyordu. Şu an o hizmetlere anında ulaşılabilecek o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Kester ise, beldelerini mahkeme yoluyla geri kazandıklarını dile getirdi. 6 Haziran tarihinde beldede başkanlık seçimlerinin olduğunu kaydeden Kester: "Onun için çalışmalarımız devam ediyoruz. Köy statüsünde olmak annesiz, babasız bir çocuk gibiydik biz. Ulaşımla ilgili suyla ilgili her şeyle ilgili bir sıkıntımız vardı. İnşallah 6 Haziran'dan sonra çözülecek" diye belirtti..

Belde sakinlerinden Ömer Aytepe ise belde statüsüne yeniden dönüşmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, 6 Haziran belediye başkanlığı seçimlerine hazırladıklarını kaydetti.

Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı
Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı
Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı
Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı

Belediye Başkanlığı, Karahisar, Haziran, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu TikTok'un 'nefessiz kalma challenge'ı 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor 48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı Maltepe Sahil'de uyuşturucu etkisinde olan gençler vatandaşa bıçakla saldırıp genç bir kızın kıyafetlerini parçaladı 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar 25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını çaldılar Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Berdan Mardini ve Fatoş Mardini 11 yıllık evliliğini bitirdi Türkiye'den ABD'ye Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki BioNTech aşılarıyla ilgili detayları paylaştı: -80 derecede özel koşullarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki BioNTech aşılarıyla ilgili detayları paylaştı: -80 derecede özel koşullarda saklanıyor         
10:59
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi         
10:11
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı Öfkeli kocanın şeytani planı son anda bozuldu! Kendisinden kaçan eşini bulabilmek için polisi kullanmak istese de başaramadı         
09:49
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal Mert Müldür: Git Hollanda ve Norveç'i yen, sonra Letonya ile 3-3 berabere kal         
00:55
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu         
00:03
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi         
17:15
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 11:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Beldesi'nde seçim heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei