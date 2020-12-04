Güney California'da yangınlar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika

Güney California'da yangınlar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi

04.12.2020 11:49
Güney California'da yangınlar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi, System.String[]

ABD'nin California eyaletinin güneyinde şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan yangın nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edilirken, alevlere müdahale eden 2 itfaiyeci de yaralandı.

ABD'nin California eyaletinin güneyinde şiddetli rüzgarların etkisiyle çıkan yangın nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edilirken, alevlere müdahale eden 2 itfaiyeci de yaralandı.

CNN'deki habere göre, Orange County itfaiye yetkilileri, rüzgarın etkisiyle çarşamba gecesi bölgede çıkan yangının yüzde 10'unun kontrol altına alındığını bildirdi.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle en az 25 bin kişinin tahliye edildiğini kaydederek, yangında yaralanan iki itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Bölgede çok sayıda evin hasar gördüğü, bazılarının da yıkıldığını ifade eden yetkililer, yaklaşık 500 itfaiye erinin yangınla mücadele ettiğini aktardı.

California'nın güneyinde ekim ayında çıkan yangınlar nedeniyle 100 binden fazla kişi için tahliye emri verilmişti.

Eylül ayı boyunca devam eden orman yangınları, ay sonunda 1000 civarında Californialıyı evsiz bırakırken farklı bölgelerde çıkan yangınlarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 8 bin kilometrekarelik ağaçlık alan küle dönmüştü.

California Yangın İdaresine göre, yılın başından bu yana çıkan 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü, en az 31 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, California, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney California'da yangınlar nedeniyle 25 binden fazla kişi tahliye edildi - Son Dakika


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