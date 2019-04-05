Güney Çin Denizi'nde Tartışmalı Ada Yakınında Çin Teknelerinin Görülmesi

ABD
'li yetkili, Güney Çin
Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında çok sayıda Çin teknesinin görülmesinin "endişe konusu" olduğunu söyledi. Güneydoğu Asya
Ülkeler Birliği'nin (ASEAN) toplantısı için Tayland
'da bulunan ABD Savunma Bakanlığından Güney ve Güneydoğu Asya konusunda uzman Joseph Felter, basın mensuplarının Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görülmesine ilişkin sorularına cevaben ABD'nin Güney Çin Denizi'nde herhangi bir ülkeden gelen agresif yaklaşımdan rahatsızlık duyduğunu kaydetti.
Bu durumda Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki aktivitelerinin "kaygı konusu" olduğunu belirten Felter, bu tür yaklaşımların yersiz ve gereksiz olduğunu dile getirdi.
Felter, bölgede her ülkenin uluslararası kanunlara göre hareket etmesi gerektiğine işaret etti. Filipinler
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, hafta başında yaptığı açıklamada, Thitu Adası yakınında ocak-mart döneminde 275 civarında Çin teknesinin görüldüğünü ve Dışişleri Bakanlığının bu durumu protesto ettiğini bildirmişti. Filipinli bir diplomat da Çin Büyükelçiliğine diplomatik nota verildiğini aktarmıştı. Filipinler Dışişleri Bakanlığı
dün, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada yakınında Çin teknelerinin varlığının "yasa dışı" olduğunu savunmuştu.
Güney Çin Denizi
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam
, Brunei ve Malezya
'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Pekin
yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.