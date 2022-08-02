Video: Çin'in Açık Deniz Petrol Üretim Platformunun Su Üstü Kurulumu Tamamlandı - Son Dakika
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Video: Çin'in Açık Deniz Petrol Üretim Platformunun Su Üstü Kurulumu Tamamlandı

02.08.2022 20:23
Video: Çin'in Açık Deniz Petrol Üretim Platformunun Su Üstü Kurulumu Tamamlandı

Güney Çin Denizi'nin doğu sularında Enping 15-1 merkezi platformunun üst bloğunun su üstü yüzer kurulumu Pazartesi günü tamamlandı.

Güney Çin Denizi'nin doğu sularında Enping 15-1 merkezi platformunun üst bloğunun su üstü yüzer kurulumu Pazartesi günü tamamlandı.

Su üstü yüzer kurulum, etkili bir büyük ölçekli açık deniz platformu kurulum yöntemidir.

Enping 15-1 merkezi platformu 88 metre derinliğindeki sular üzerine kurulu. Deniz tabanından yaklaşık 160 metre yüksekliğinde ve toplam ağırlığı 30.000 tonun üzerinde.

Enping 15-1 merkezi platformu, Enping 15-1 petrol sahası grubu projesinin önemli bir açık deniz ekipmanı.

Projenin birinci aşaması bu yılın ikinci yarısında kullanıma açıldıktan sonra platformun günlük petrol üretiminin yaklaşık 5.000 tona ulaşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Güney Çin Denizi'nden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'in Açık Deniz Petrol Üretim Platformunun Su Üstü Kurulumu Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Çin'in Açık Deniz Petrol Üretim Platformunun Su Üstü Kurulumu Tamamlandı - Son Dakika
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