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AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU

07.06.2021 15:46

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sunay Akarsu'ya 1 oy çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sunay Akarsu'ya 1 oy çıktı. Sunay Akarsu'yu, beldede tanıyan çıkmazken, 1 oyu da kendisinin mi yoksa beldeden birinin mi verdiği merak konusu oldu.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden az olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne düşen Güney'de, 2014'e kadar faaliyetlerini sürdüren belediye o sene yapılan seçimlerde kapandı. Köy statüsüne geçen Güneyliler, aldıkları kararla komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonunda belde olma hakkını tekrar kazanan Güney'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi kararı alındı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda seçmenler dün belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için sandığa gitti.

BİR OYU KİM VERDİ

8 adayın yarıştığı seçimi 1021 oy alan AK Parti adayı Erol Karabacak kazanırken, adaylardan TKP'li Sunay Akarsu'ya ise 1 oy çıktı. Beldede ikamet etmediği öğrenilen ve beldeye geldiğini gören olmadığı Akarsu'nun seçim çalışması yapmadığı da belirtildi. Akarsu'ya 1 oyu kendisinin mi yoksa belde halkından birinin mi verdiği, merak konusu oldu.

'O DA KENDİ OYUDUR'

Beldenin eski belediye başkanlarından Adem Ulupınar, TKP adayı Sunay Akarsu'yu tanımadıklarını belirtirken, verilen 1 oyla ilgili, O da kendi oyudur. Burada öyle oy çıkmaz. Vatandaş verdiyse de o da bilmeyerek, nereye oy vereceğini şaşırdığı için vermiştir dedi.

'ADAYI DA GÖRMEDİK, OYU ATANI DA'

Belde halkından Osman Yurt (72), Sunay Akarsu'yu tanımadıklarını kaydederken, Seçime girdiğimizde kağıdın üzerinde gördük onun logosunu. Oyu vereni de bilmiyoruz, öyle bir aday da yoktu burada. Adayı da görmedik, atmışlar diyorlar, atanı da görmedik. Orada kimi göreceksin Sadece orada onun ismini, yazısını gördük. Hatta bu seçimde adam yoktu burada diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU
AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU

Türkiye Komünist Partisi, Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Akarsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR GÜNEY'DEKİ SEÇİMDE ADAYA ÇIKAN 1 OY MERAK KONUSU OLDU - Son Dakika


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