Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den ziyaret

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Şirin, Vali Doğan ile İskenderun'daki makamında bir araya geldi.

Şirin'e, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de eşlik etti.

Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetin ardından ziyaret sona erdi.