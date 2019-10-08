Son Dakika Haberleri: Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den ziyaret
Son Dakika Güncel Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den ziyaret

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den ziyaret

1 saat önce

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin'den ziyaret, System.String[]

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Şirin, Vali Doğan ile İskenderun'daki makamında bir araya geldi.

Şirin'e, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de eşlik etti.

Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

Rahmi Doğan, Güney Deniz, Hatay, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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