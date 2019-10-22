Son Dakika Haberleri: Güney Doğu Avrupa'da nüfus sorunu: Bulgaristan 2050'de nüfusunun çeyreğini kaybedebilir
Son Dakika Dünya Güney Doğu Avrupa'da nüfus sorunu: Bulgaristan 2050'de nüfusunun çeyreğini kaybedebilir

Güney Doğu Avrupa'da nüfus sorunu: Bulgaristan 2050'de nüfusunun çeyreğini kaybedebilir

54 dakika önce

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyanın en fazla nüfus kaybı yaşayan 10 ülkesinden 9'u Avrupa'nın güney doğusunda bulunuyor. Bulgaristan, 30 yılda nüfusun çeyreğini kaybedebilir

Güney Doğu Avrupa'da nüfus sorunu: Bulgaristan 2050'de nüfusunun çeyreğini kaybedebilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyanın en fazla nüfus kaybı yaşayan 10 ülkesinden 9'u Avrupa'nın güney doğusunda bulunuyor. Bulgaristan, 30 yılda nüfusun çeyreğini kaybedebilir.


BM Nüfus Fonu Doğu Avrupa Sorumlusu Allana Armitage, bölgedeki tüm ülkelerin artan dış göç ve azalan doğum oranları nedeniyle küçülme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Armitage, "Batı Avrupa'nın aksine bu ülkeler dışarıdan da göç almıyor." şeklinde konuştu.

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Birleşmiş Milletler, Bulgaristan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:03 
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