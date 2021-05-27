"Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci"nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü - Son Dakika

"Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci"nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü

27.05.2021 17:12

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci" kapsamında düzenlenen Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, bölgenin küresel tedarik zincirlerinde daha etkin rol alması, ulaştırma ağlarının güçlendirilmesi, çevre ve ticaret ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki ortak...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci" kapsamında düzenlenen Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, bölgenin küresel tedarik zincirlerinde daha etkin rol alması, ulaştırma ağlarının güçlendirilmesi, çevre ve ticaret ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki ortak çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgilere göre Bakan Mehmet Muş, "Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci" kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Ticaret Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Muş, yaptığı açıklamada, toplantıda bölgenin küresel tedarik zincirlerinde daha etkin rol alması, ulaştırma ağlarının güçlendirilmesi, çevre ve ticaret ile Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki ortak çalışmaların ele alındığını belirtti.

Toplantıda Batı Balkan ülkelerinin kurulması için çabaladığı ortak pazara ilişkin gelişmelerin de görüşüldüğüne dikkati çeken Muş, "Haziran ayı içinde yapılan Devlet Başkanları ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilmesi beklenen 2020 Strateji Belgesi'nde yer alan ticaret ve yatırımlar ile ilgili hususlar gözden geçirilmiştir." ifadesini kullandı.

Muş, toplantıda, yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olan ve ilgili ülkelerin birbirlerine ihracatının yaklaşık 69 milyar doları bulduğu bölgede, 2030'a kadar bölge içi ticaret hacminin 2 katına çıkarılması hedefine bağlı olduklarını belirttiklerini aktardı.

Öte yandan toplantıda, Güney Doğu Avrupa bölgesinde bulunan ülkeler arasında ticaretin, yatırımların, iş birliğinin artırılması, özel sektörle iş birliği halinde bölgenin diğer pazarlara erişiminin teşvik edilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, bölgenin potansiyelinin daha iyi şekilde kullanılması hususları görüşüldü.

Toplantıya üye ülkelerden bakanlar ve diğer üst düzey temsilciler katılırken bölge ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi için alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Güney Doğu Avrupa ülkelerinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel iş birliği forumu

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda 1996'da kabul edilen bildiriyle kurulan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci, bölgedeki ülkelerinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel iş birliği forumu niteliği taşıyor ve bölgedeki en kapsayıcı yapı olarak faaliyet gösteriyor.

Bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı bir siyasi diyalog ve istişare forumu olan GDAÜ tarafından, anılan ülkelerin Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefi çerçevesinde iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini ve katılımcıları arasında diyalog ve iş birliğinin artırılması amaçlanıyor.

GDAÜ'nün temel amaçları arasında siyasi ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi de yer alıyor.

Türkiye daha önce 1998-1999 ve 2009-2010 dönemlerinde üstlendiği Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığını, 1 Temmuz 2020'de üçüncü kez bir yıllığına devralmıştı.

GDAÜ'nün kurucu katılımcıları arasında yer alan Türkiye, Dönem Başkanlığı önceliklerini ve faaliyetlerini "bölgesel sahiplenme" ve "kapsayıcılık" ilkelerinin güçlendirilmesi hedefiyle tasarlayarak ve "Komşular Birlikte Görür" temasıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

GDAÜ'de Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan (kurucu üyeler), Bosna-Hersek (2001), Hırvatistan (2004), Moldova (2006), Karadağ (2007), Slovenya (2010) ve Kosova (2014) katılımcı olarak yer alıyor.

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü

Mehmet Muş, Haziran, Türkiye, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde ticaret bakanları bölgedeki potansiyel iş birliklerini görüştü - Son Dakika Ekonomi


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