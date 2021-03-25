Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci üyesi ülkelerin katılımıyla "Ortak Bildiri Taslağı" kabul edildi - Son Dakika

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci üyesi ülkelerin katılımıyla "Ortak Bildiri Taslağı" kabul edildi

25.03.2021 13:57
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci üyesi ülkelerin katılımıyla

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Ortak Bildiri Taslağı" kabul edildi.

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Ortak Bildiri Taslağı" kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ev sahipliğinde, GDAÜ 2020-2021 Türkiye Dönem Başkanlığı kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda GDAÜ üyelerinin temsilcileri yer aldı.

Toplantı sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Ortak Bildiri Taslağı" kabul edildi.

"Ulaşım sınırlarda durmuyor"

Kuzey Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Blagoj Bochvarski, yaptığı konuşmada, ulaşım altyapısını destekleyecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kuzey Makedonya'nın, ulaştırma piyasasını Avrupa Birliğine (AB) entegre etmeye çalıştığını dile getiren Bochvarski, "Ulaşım sınırlarda durmuyor. Bizim çok daha iyi bir ulaşım ağı sağlamamız gerekiyor. Sınır geçiş noktalarında malların serbest geçişi işleri kolaylaştırabilir. Yeşil hat kavramı batı Balkan bölgesinde iyi bir yanıt olarak ortaya çıktı. Sağlık alanındaki acil durumlarda bunun daha etkin olarak devreye girdiğini görebiliyoruz." dedi.

"Mobilite ile bağlantısallığı güçlendirmek için daha fazla çalışmalıyız"

Slovenya Altyapı Bakan Yardımcısı Blaz Kosorok ise Türkiye'nin dönem başkanlığına çok önem verdiklerini söyledi.

Kosorok, ulaşım konusunun dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirterek, "Zorlu dönemlerden geçiyoruz belirli kısıtlamalara tabi oluyoruz. Bu alandaki çalışma ve hizmetler hayati önem taşıyor. Mobilite ile bağlantısallığı güçlendirmek için daha fazla çalışarak Balkanların gelişimine birlikte katkı sağlamalıyız." diye konuştu.

"Çabalarımızı altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesine odaklıyoruz"

Bulgaristan Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Velik Zanchev de özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yapılacak iş birliklerinin önemine değindi.

Uluslararası bölgesel altyapı ağının geliştirilmesinin dikkate alınan bir konu olduğunu ifade eden Zanchev, şunları kaydetti:

"Çabalarımızı sektörün gelişmesine, altyapı ve ulaşım sisteminin güçlendirilmesine odaklıyoruz. Ulaşım ağının oluşturulması ve finansal kaynakların düzenlenmesinde etkili bir iş birliği gerektirmektedir. Bölgesel bilgi paylaşımı da önemli. Yatırımların verimliliğinin sağlanması, mevcut sorunların aşılmasını sağlayacaktır. Ulaştırma sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri. Altyapı çalışmalarının iş birliği içerisinde yapılması daha fayda sağlayacaktır. Birlikte çalışmaya hız vererek, yatırımların daha etkili hale gelmesine katkıda bulunmalıyız."

"Türkiye komşuları bir araya getirdi"

Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakan Yardımcısı Etjen Xhafaj da önceliklerin tespit edilerek ulaşım bağlantısallığı açısından atılacak adımların belirlenebileceğini ifade ederek, "Türkiye'nin yaptığı en önemli şey, komşuları bir araya getirerek bize çok iyi bir arka plan sağlaması oldu. İleri gidebilmemiz için imkan tanıdı. Yeni teknolojileri beraber kullanarak, ekonomimizi güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak bildirgeyi destekliyoruz"

Hırvatistan Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Alen Gospocic de taraflar arasındaki iş birliğinin piyasalar için önem taşıdığını dile getirdi.

Sürdürülebilir ve yeşil bir sektör için koordineli çalışmak gerektiğini belirten Gospocic, şunları kaydetti:

"Gelecek 10 yıl demir yolu sektörüne yatırım yapmayı düşünüyoruz. Bu, Avrupa için de önemli. Bu ağ içerisinde 1500 kilometrelik demir yolu ağı oluşturmak istiyoruz. Yeni yollar da inşa etmek istiyoruz. 2 bin 700 kilometrelik bir rotadan bahsediyoruz. Demir yolu koridoruna bunun için ciddi yatırım yapmamız lazım. AB fonlarını kullanmak söz konusu yüzde 85 oranında. Bu inisiyatif gelecek 10 yılda güçlü şekilde desteklenecek. Bu nedenle bu ortak bildirgeyi destekliyoruz."

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise Türkiye'nin GDAÜ çerçevesinde mükemmel bir başkanlık gösterdiğini belirterek, "Bağlantısallık ve e-dijitalleşme ekonomik iyileşme ve sürdürülebilir kalkınma için önemli yer arz ediyor. Daha dirençli ve dayanıklı ağların bilişim teknolojileriyle desteklenmesi amacıyla sürdürülebilir ulaşım bağlantısallığı ve ulaşım hizmetlerinin dijitalleştirilmesi bizim bölgesel düzeyde gelecekteki iş birliğimizin özünü oluşturuyor." dedi.

Toplantıya, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'dan da bakan yardımcıları katıldı.

Adil Karaismailoğlu, Makedonya, Türkiye, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci üyesi ülkelerin katılımıyla 'Ortak Bildiri Taslağı' kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


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