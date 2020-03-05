Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi

Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

6 saat önce

Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı, System.String[]

Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Balçık mevkisindeki TARİŞ 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin depolarında açılışı yapılan fuara 211 firma katılıyor.

Vali Esengül Civelek, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek Muğla'nın turizm değerlerinin yanı sıra tarımsal üretim potansiyeliyle de öne çıktığını aktardı.

Expolink Fuarcılık yöneticisi Zeki Erdoğan da fuar için kullanılan TARİŞ deposunun kira sözleşmesinin yenilenememesi nedeniyle fuarın yeriyle ilgili bir belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Vali Civelek ve protokol üyeleri, zeytin ve zeytinyağı, çam balı, ören portakalı, narenciyesi ve diğer ürünleri tadarak bilgi aldı.

Tarım aletleri, traktörler ve diğer çiftlik ekipmanlarının da ilgi gördüğü fuar 9 Mart'ta sona erecek.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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