Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı.

Balçık mevkisindeki TARİŞ 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin depolarında açılışı yapılan fuara 211 firma katılıyor.

Vali Esengül Civelek, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek Muğla'nın turizm değerlerinin yanı sıra tarımsal üretim potansiyeliyle de öne çıktığını aktardı.

Expolink Fuarcılık yöneticisi Zeki Erdoğan da fuar için kullanılan TARİŞ deposunun kira sözleşmesinin yenilenememesi nedeniyle fuarın yeriyle ilgili bir belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Vali Civelek ve protokol üyeleri, zeytin ve zeytinyağı, çam balı, ören portakalı, narenciyesi ve diğer ürünleri tadarak bilgi aldı.

Tarım aletleri, traktörler ve diğer çiftlik ekipmanlarının da ilgi gördüğü fuar 9 Mart'ta sona erecek.