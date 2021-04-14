Güney Ege'de tatlı mesai - Son Dakika

Güney Ege'de tatlı mesai

14.04.2021 14:13
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Anavatanı Güney Amerika olan kırmızı renkteki 'Tatlı Patates'e Güney Ege'de ilgi giderek artıyor.

Anavatanı Güney Amerika olan kırmızı renkteki 'Tatlı Patates'e Güney Ege'de ilgi giderek artıyor. Marmaris, Datça, Milas ve Kavaklıdere üreticilerin yoğun ilgisi sonucunda yaklaşık 40 dekar arazide üretime başlandı. Türkiye'de üretimin az olduğu ve büyük bir kısmının ithal edildiği ürünün kilosunun 8 ila 20 liradan marketlerde yerini alması bekleniyor.

Muğla'da turizmin yanı sıra çeşitli tarımsal faaliyetlere de yönelimler başladı. Turistik ilçelerde, üretimde rekolte ve kaliteyi artırmak amacıyla, İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından çeşitli destek ve kurslarla üreticiler tarıma teşvik ediliyor. Marmaris, Datça, Milas ve Kavalıdere'de 'kırmızı patates' olarak bilinen tatlı bir tadı olan ürünün ekimi fide destekleriyle devam ediyor. İl genelinde teşviklerle üretim alanı 30-40 dekara kadar yayıldı. Marmaris'in Selimiye Mahallesinde, turizmci Ramazan Şahin Marmaris Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden temin ettiği fidelerle bin 500 metrekarelik alana 'kırmızı patates' ekimi yaptı. Sıcak bölgelerde yetişen ürün, ortalama 120 günde olgunlaşıyor. İnce ve hassas bir kabuğu olan patates, hasat sonrası 2-3 haftalık 'kürleme' dönemine bırakılıyor.

Adı gibi lezzeti var

Selimiye'de üretici Ramazan Şahin, "Bin 500 metrekarelik bir alanda deneme amaçlı kırmızı patates üretimi yaptım. 2021 yılı Mart ayında dikimi yaptım. Hasadını bekliyoruz. Çok güzel sonuç vereceğini düşünüyorum. Selimiye'miz içinde iyi oldu. Tarım müdürlüğü sayesinde tarlalarımız da değerlendirmiş olduk" dedi. Kırmızı tatlı patatesin adı gibi bir lezzeti olduğunu ifade eden Şahin, "Adı gibi tatlı bir aromaya sahip. Selimiye'nin iklimi, kırmızı patates üretimi için çok uygun. Tatlı kırmızı patates, Selimiye'nin havası, güneşi ve toprağını sevdi. Özellikle kumsal ve gevşek topraklarda iyi verim alınıyor. Killi ve ağır toprakları ise sevmiyor. Yaklaşık 1.5 - 2 ton patates almayı umuyorum" diye konuştu.

Saylak: "Üreticilerimizin yoğun ilgisi var"

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak tatlı patates üretimine yönelik, "Tarla sarmaşığı olarak da adlandırılan bu ürün Muğla bölgesinde değişik renklerde dört çeşit olarak yetiştiriliyor. Ürün 1000-1500 rakımda dahi yetişebiliyor. Normal patatesten 2-3 kat daha verimli. Datça başta olmak üzere Milas, Kavaklıdere ve Marmaris'te üreticilerin yoğun ilgisi sonucunda 30-40 dekar alanda üretim alanı genişliyor. Selimiye Mahallesinde Ramazan Şahin'e teslim edilen fideler bir dekar arazide deneme yapılarak, tatlı patates üretimi gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Güney Ege'de tatlı mesai
Güney Ege'de tatlı mesai

Güney Ege, Marmaris, Selimiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Ege'de tatlı mesai - Son Dakika


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