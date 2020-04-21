Güney Ege'deki sosyal sorunların çözümü için proje önerileri bekleniyor - Son Dakika

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Aydın, Denizli ve Muğla'daki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak uygun proje önerilerini bekliyor.



GEKA'nın 2019 yılında yürütmeye başladığı destek programlarından biri olan SOGEP Programı Bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek amacını taşıyor. Aynı zamanda, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ile sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ta programın diğer amaçları arasında yer alıyor.



Programa, "Kar Amacı Güden Kuruluşlar" ile "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar" başvuru yapabiliyor. Kar amacı güden kuruluşları; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri kapsıyor.



2020 Yılı SOGEP kapsamında istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ve bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunması bekleniyor.



İstihdam edilebilirliği artırmak önceliği doğrultusunda; "toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine," "genç istihdamını artırmaya" ve "ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesine" yönelik projelere öncelik verilecek.



Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine ve sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler de "sosyal girişimcilik ve yenilikçilik" önceliği kapsamında değerlendirilecek.



Sosyal içerme önceliği kapsamında ise; "sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına," "toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine" ve "dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler" öncelikli olacak.



Son olarak kar amacı güden kuruluşlar için bölge öncelikleriyle kar amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya ve program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projelerin sosyal sorumluluk önceliğine hizmet etmesi göz önünde bulundurulacak.



İki aşamalı yürütülecek başvuru aşamasında öncelikle, başvuru adaylarının en geç 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar, Ajansın geka.gov.tr web sitesinde yer alan SOGEP Proje Öneri Formunu doldurarak pyb@geka.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Ajans tarafından programın amacına ve önceliklerine uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek. Böylece, başvuru sahibi kurum ile birlikte GEKA koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Aydın, Denizli ve Muğla'dan değerlendirmeyi geçen projeler uygulanacak. - AYDIN