Güney Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.

Güney Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerine kadar rüzgarın kuzey kuzeybatı yönlerden 6 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtınamsı, güney kesimlerinde ise zaman zaman 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yer yer fırtına şiddetine erişecek kuzeyli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. - İZMİR