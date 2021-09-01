Güney Ege ile İnebolu-Samsun kesiminde yarın fırtına bekleniyor - Son Dakika

Güney Ege ile İnebolu- Samsun kesiminde yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı, İnebolu ile Samsun arasında ise batı ve kuzeybatı yönlerinden etkisini artıracak rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Güney Ege'de yarın akşam, İnebolu-Samsun kesiminde cuma günü etkisi kaybetmesi bekleniyor.