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Güney Ege Kalkınma Ajansı (Geka) Nın 139. Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da Yapıldı - Son Dakika

Güney Ege Kalkınma Ajansı (Geka) Nın 139. Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da Yapıldı

01.06.2021 20:27
Güney Ege Kalkınma Ajansı (Geka) Nın 139. Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da Yapıldı, System.String[]

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) nın 139. Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da YapıldıGüney Ege Kalkınma Ajansı'nın 139'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde Muğla'da gerçekleştirildi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) nın 139. Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da Yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın 139'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı 31 Mayıs 2021 tarihinde Muğla'da gerçekleştirildi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aksoy'un başkanlığında, Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı'nın ise ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Denizli Valisi Sayın Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Toplantının gündem maddeleri hakkında açıklama yapan Aydın Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, Ajansın 2021 yılı çalışma programı ve bütçesinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanmasının öncelikli konularından biri olduğunu söyledi. Ayrıca, önceki toplantıdan bugüne kadar GEKA'nın gerçekleştirdiği faaliyetleri de gözden geçirerek değerlendireceklerini ifade etti.

Vali Aksoy konuşmasında; "Ajansın Güney Ege'de turizm faaliyetlerinin iç kesimlerde yaygınlaştırılarak turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla "Eko Turizmde Yeni Destinasyonlar Sonuç Odaklı Programı"nı uyguladığını ve bu kapsamda geçtiğimiz ay GEKA Genel Sekreterliğince Eko-turizm Farkındalık Eğitimleri düzenlendiğini açıkladı. Yoğun ilgi gören eğitimler sayesinde Bölgede eko-turizme yönelik kapasite, algı ve tutumun geliştirilmesine katkı sağlandığını belirtti. Vali Aksoy aynı zamanda, Ajansın eko-turizm kapsamındaki hedef ilçelerine yönelik hedef pazar analizi yaptırılması çalışmalarına da devam edildiğinin altını çizdi.

Bölge kalkınmasına hız kazandıran özel nitelikli projelerin hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen güdümlü proje çalışmalarının toplantının gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Vali Aksoy, Genel Sekreterlikçe çalışmaları devam eden güdümlü projelerin Yönetim Kuruluna sunulacağını söyledi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aksoy konuşmasına şu şekilde devam etti; " Ajansımız Bölgemizdeki kooperatif ve birliklerin üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, kurumsal, markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2021 yılında "Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı"nı yürütecektir. Bunun yanında, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da Fizibilite Desteği Programı açıklayacağımız destek araçları arasında yer alacaktır. Söz konusu programların başvuru ve uygulama koşulları, Yönetim Kurulumuzca onaylandıktan sonra programlar ilan edilecektir. GEKA'nın, Güney Ege'deki sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda ve desteğiyle yürüttüğü 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Bölgemizden 87 adet proje önerisi gelmişti. Genel Sekreterlik tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, her ilden 4 adet olmak üzere toplam 12 adet proje Ajans katkısı ile geliştirilerek Bakanlığa gönderildi. Ayrıca, Kalkınma Ajanslarının 2021 yılı çalışma teması olarak belirlenen Kaynak Verimliği konusunda GEKA'nın planladığı faaliyetler kapsamında, Aydın ve Denizli'deki OSB'lere yönelik enerji ve su verimliliği etüt çalışmaları da Yönetim Kurulumuza sunulacaktır " dedi.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Güney Ege, Aydın, Mayıs, Muğla, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güney Ege Kalkınma Ajansı (Geka) Nın 139. Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla'da Yapıldı - Son Dakika


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