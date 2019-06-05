Son Dakika Haberleri: Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
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Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

19 dakika önce

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.
Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.
Ormanlık alanlarda piknik yapmayı tercih edenler tatilciler de yoğunluk oluşturdu.
Bodrum ilçesinde de bayramın ikinci gününde sahiller doldu.
Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.
Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.
Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:21 Kaynak: AA
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