Üye Girişi
Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika

Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

24.01.2022 15:43
Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına, açıklarda yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Güney Ege'deki fırtınanın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de rüzgar yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

YORUMLAR
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege, Akdeniz, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika


Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı         
15:41
Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış! Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!         
15:32
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilim sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boşta kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement