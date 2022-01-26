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Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika

Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

26.01.2022 11:13
Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Ege'nin güneyi ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiği bildirildi.

Ege'nin güneyi ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ege'nin güneyinde Aydın- Muğla civarında, rüzgarın sabah saatlerinde kuzey-kuzeybatı yönlerinden fırtına şeklinde eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in batısında, Anamur-Silifke civarında ise kuzey-kuzeybatı yönlerinden perşembe günü başlayacak rüzgarın fırtına şeklini alması ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların, fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda tedbirli olması gerekiyor.

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Doğu Akdeniz, Fırtına, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor - Son Dakika


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