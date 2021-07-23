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Güney Ege yerli turistle "bayram" etti - Son Dakika

Güney Ege yerli turistle "bayram" etti

23.07.2021 11:00

Güney Ege'nin turizmde öne çıkan illerinden Muğla'daki turistik tesislerde, Kurban Bayramı tatili süresince yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı.

ALİ RIZA AKKIR/ ALİ BALLI - Güney Ege'nin turizmde öne çıkan illerinden Muğla'daki turistik tesislerde, Kurban Bayramı tatili süresince yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşıldı.

Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve turistik ilçelerini tercih etti. Tatil süresince bölgeye hava, deniz ve kara yoluyla 3 milyonu aşkın turistin geldiği öğrenildi.

Muğla Valiliği koordinesinde hizmetlerin aksamaması ve turistlerin güvenli bir tatil geçirmesi için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor.

"İnsanlar Muğla'nın yeşiline ve mavisine koştu"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını vurgulayan Tavlı, "Yeryüzü cenneti Muğla'nın güzellikleri yerli turistin tercihi oldu. Bu değerlerimizi koruyalım. İnsanlar Muğla'nın yeşiline ve mavisine koştu. Muğla ve turistik ilçelerinde Kurban Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu." ifadesini kullanıldı.

Tavlı, bölgeye gelen ziyaretçilerin gönül rahatlığıyla tatil yapma imkanı bulduğunu dile getirdi.

"Misafirlerimizi sağlıklı ve mutlu şekilde evlerine yolcu edeceğiz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal da Fethiye ile Muğla'nın diğer turistik ilçelerinin yerli turist anlamında bereketli bir bayram geçirdiğini bildirdi.

Bayram tatilinin başlamasının ardından ilçeye ciddi bir yerli turist girişi olduğuna dikkati çeken Uysal, şunları kaydetti:

"Bayramın ikinci gününün ardından misafirlerimiz ilçemizin özellikle turistik Ölüdeniz Mahallesi'ne akın akın geldi. Fethiye, Ölüdeniz ve Göcek gibi mahalleleri, Çalış bölgesi, tarihi yapısı, yamaç paraşütü ve birçok aktiviteye imkan sağlaması dolayısıyla önemli bir cazibe merkezi. Tatilini Fethiye'de geçirenlerin ilgisi, otelcileri ve esnafımızı çok mutlu etti. İlçemizdeki konaklama tesisleri neredeyse yüzde yüz doluluğa ulaştı. Otelciler olarak salgının bitmediğini gelen misafirlerimize hatırlatıyoruz. Salgın kuralları çerçevesinde ağırladığımız misafirlerimizi sağlıklı ve mutlu şekilde evlerine yolcu edeceğiz."

"Bayram öncesi başlayan yoğunluğumuz hala devam ediyor"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin de kontrollü normalleşmeyle birlikte Bodrum'da turizm sektörünün artan talebi karşılamaya devam ettiğini söyledi.

Tüm tesislerde uygulanan Güvenli Turizm Sertifikası Programı ile misafirlerin rahat ve güvenli tatil geçirmeleri için ilgili tüm birimlerin dikkatle çalışmaya devam ettiğini belirten Girgin, "Bayram öncesi başlayan yoğunluğumuz hala devam ediyor. Talebin bayram sonrasında da devam edeceğini ve sektörümüzün Bodrum'u tercih eden tatilcilere en iyi şekilde hizmet vereceğini biliyoruz. Turizm personeli yüksek oranda aşılanmış durumda. Bu da bizim sezonu güvenli olarak geçirmemizde bir etken." diye konuştu.

Girgin, Bodrum'da farklı kesimlere hitap edebilecek ve her türlü talebi karşılayacak yetenekte tesis ve esnafının bulunduğunu ifade etti.

Güney Ege yerli turistle bayram etti
Güney Ege yerli turistle bayram etti
Güney Ege yerli turistle bayram etti
Güney Ege yerli turistle bayram etti
Güney Ege yerli turistle bayram etti

Kurban Bayramı, Güney Ege, Bayram, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Ege yerli turistle 'bayram' etti - Son Dakika


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