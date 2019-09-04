Güney Egeli firmalar Worldfood İstanbul Fuarı'nda

İSTANBUL - Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Worldfood İstanbul Fuarı'na katılan Güney Egeli gıda firmaları birbirinden lezzetli ve kendisine has ürünleri dünya pazarına tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 4-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Fuarı'nda Güney Egeli öncü gıda firmalarını bir araya getirdi. Firmalar yöresel olarak hazırladığı ürünleri dünya pazarına tanıtma imkanı bulurken, GEKA'nın standı yoğun ilgi gördü. Dünya genelinden 24 ülkeden temsilcinin katıldığı fuara Güney Ege'den ise 13 büyük firma boy gösterdi.

Güney Egeli bir firma tarafından üretilen Mandalina Sirkesi'nin tanıtımını yapan Erim Sabuncuoğlu, "Atalardan kalma sistem ile meşe fıçılarda tamamen doğal yöntemler ile üretiyoruz bu sirkeyi. Yerel üretim olduğu için coğrafi işaretimiz var. Bunlar genellikle deniz mahsullerinin pişirilmesinde çok kullanılan tercih edilen bir sirkedir. Aynı zaman probiyotikleri çok yoğun olduğu için kullanabiliyor insanlar. Bağırsak sistemini çok güzel düzenliyor" dedi.

Firma temsilcilerinden Tuğba Özen ise ürettikleri zeytinyağlarının sağlık için faydalarından bahsederek, "Cilt ürünü olarak da üretiyoruz. Gayet güzel bir ilgi var ürünlerimize çok memnunuz bu durumdan. Değişik farklı ülkelerden gelen katılımcılar var aynı zamanda da Türkiye'den de bayağı bir katılımcı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Güney Ege'de ürettiği Mikroskobik yosunlar ile fuara katılan üretici İskender Uygunbaş, 4 sene önce annesini kaybettikten sonra mikroskobik yosun üretimi yapmaya başladıklarını anlatarak, "Bunun ham maddesini gittim Amerika'daki üniversitelerden aldım. Ege Üniversitesi'nde bunu tescillendirdim. Bu ürün 3 milyon yıldır genetiği değişmemiş Aztekler zamanından beri kullanılan bağışıklık sistemini güçlendiren içerisinde yüzde 70 oranında protein olan bir ürün. Bu bir yosun türüdür. Ağırlıklı olarak bağışıklık sistemi düşük olan nörolojik hastalıkları olan hastalar kullanıyor. Bunun asıl çıkma nedeni Amerikalıların uzaya gönderdikleri astronotların beslenmesi için yapılmış sistem. Ben de bunu aldım kendi halkımın kullanımı için yapmaya başladım" şeklinde konuştu.