Güney Egeli turizmciler sezondan umutlu - Son Dakika
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Güney Egeli turizmciler sezondan umutlu

33 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizm temsilcileri, turizm sezonunun başlamasına 1 ay kala sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güney Egeli turizmciler sezondan umutlu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizm temsilcileri, turizm sezonunun başlamasına 1 ay kala sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Marmaris için turizm sezonu çok güzel geliyor" dedi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, Muğla'nın Marmaris, Datça, Dalyan, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerinde turizm sezonunun başlamasına 1 ay kala sektörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçen yılsonunda dünyanın en büyük seyahat acentelerinden 'Thomos Cook'un iflas etmesinin kısa süre sektörde moral bozukluğuna yol açtığını, ancak çabuk atlatıldığını ifade eden Bülbüloğlu, "Türkiye, Güney Ege Bölgesi ve Marmaris için turizm sezonu çok güzel geliyor. Bu yıl, geçen sene gibi güzel, sıkıntısız, bereketli ve bol turist görünüyor. Umutlarımız olduğunu gibi endişelerimiz de var. Koronovirüs gibi bazı olumsuzluklar atlatılırsa, yükselişe geçen ön rezervasyonlar daha çok artacaktır. İflas eden ve ülkemiz için önem arz eden dünyanın en büyük tur acentesi bizi etkiledi. Bu operatörden dolayı oluşan boşluğu doldurmak kolay değil. 7-8 yıldır nisan-mayıs ayları çok iyi geçiyordu. Turizm operatör boşluğu ile sıkıntılı geçecektir. İflas eden şirket sonrası hükümet ve turizmciler olarak yapılan girişimlerle boş kalan sahada yeni turizm operatörleri giriş yaptı. Boşluk 1-2 yıl içinde doldurulacaktır. Güney Ege Bölgesi'nde İngiliz destinasyonu hakimdir. Sahaya giren yeni tur operatörleri sayesinde eskisinden daha fazla İngiliz turist gelecektir" dedi.

'BU YILIN TURİZM SEZONU VERİMLİ GEÇECEK'

Kentte 4 yıldızlı 2 ayrı otelin Genel Müdürü Aydın Mehmetoğlu ise, "Tur operatörleri ve acentelerden aldığımız verilere göre turist rakamları çok iyi. İnşallah bu yükseliş devam eder. Bu aylar ön rezervasyon dönemleridir. Yükselen bir ön rezervasyon talebi var. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu yılın turizm sezonu verimli geçecek" diye konuştu.


Marmaris, Muğla, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:08 Kaynak: DHA
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