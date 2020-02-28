Güney Gaz Koridoru 2020 sonuna kadar tam faaliyete geçecek - Son Dakika
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Güney Gaz Koridoru 2020 sonuna kadar tam faaliyete geçecek

7 saat önce

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun 2020 sonuna kadar tam faaliyete geçeceğini bildirdi.

Güney Gaz Koridoru 2020 sonuna kadar tam faaliyete geçecek, System.String[]

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridorunun 2020 sonuna kadar tam faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bakü'de, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 6. Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, ABD, İngiltere, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Romanya gibi ülkelerden ilgili bakanlar ve üst düzey yetkililer yer aldı.

Projeye finansman kaynağı sağlayan uluslararası bankaların yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar temsil etti.

Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güney Gaz Koridorunun dördüncü ve son etabı olan TAP projesinin yüzde 92'sinin tamamlandığını açıkladı.

Şahbazov, "TAP, 2020 sonuna kadar tamamlanacak ve Güney Gaz Koridoru tam faaliyete başlayacak. Azerbaycan doğalgazı Avrupa'ya, İtalya'ya ulaşacak." dedi.

Güney Gaz Koridorunun daha sonraki dönemlerde genişletilebileceğini belirten Şahbazov, Azerbaycan'da gelecek vadeden doğalgaz yataklarının bulunduğunu, yeni yatakların işletilmesiyle daha fazla doğalgaz ihraç edileceğini söyledi.

Güney Kafkasya, Azerbaycan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:58 Kaynak: AA
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