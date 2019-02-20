Son Dakika Haberleri: Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Bakü'de Başladı

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Bakü'de Başladı

1 saat önce

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Bakü'de Başladı, System.String[]
Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in temsil ettiği toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Bulgaristan, İtalya ve diğer ülkelerden yetkililer yer aldı.

Güney Gaz Koridorunda bugüne kadar yapılan işlerle ilgili raporların sunulduğu toplantıda, projenin finanse edilmesi, koridorun daha da genişletilmesi konularında müzakerelerde bulunuldu.

Bakan Dönmez, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Güney, Bakü, Politika
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