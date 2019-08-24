Güney Geçiş Konseyi Şebve vilayetinde ateşkes çağrısı yaptı

Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve vilayet merkezi Atak kentini ele geçirmede başarılı olamayınca ateşkes çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) desteğiyle hareket eden ayrılıkçı örgüt adına Nizar Heysem yaptığı yazılı açıklamada, Şebve'deki tüm taraflara sükunet talebiyle ateşkes çağrısında bulundu.

Açıklamada, can ve mal kayıpları yanı sıra kentin altyapısında büyük hasarın meydana geldiğine işaret edildi.

Perşembe akşamı, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında Şebve'de şiddetli çatışmalar cuma sabahı durmuştu.

Konsey Heyeti dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden hükümetle herhangi bir görüşmede bulunmadan ayrılmıştı. Ayrıca açıklamada, kamu kurumları ve mallarının korunması amacıyla konseye bağlı güçlerin bulundukları noktalardan ayrılmamaları talep edildi.

Yemen hükümeti, güneydeki ayrılıkçı harekete destek veren BAE'yi, Şebve ilindeki olayları tırmandırmakla suçluyor.

Ayrılıkçı hareket yayılıyor

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

Husilerle savaş sürerken ayrılık fikirleri yeniden filizlendi

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.