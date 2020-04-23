Güney Geçiş Konseyi, Yemen Başbakanı'nın Aden'e girişine izin vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Geçiş Konseyi, Yemen Başbakanı'nın Aden'e girişine izin vermedi - Son Dakika

Güney Geçiş Konseyi, Yemen Başbakanı'nın Aden'e girişine izin vermedi

6 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve bazı hükümet üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inmesine izin vermedi.

Güney Geçiş Konseyi, Yemen Başbakanı'nın Aden'e girişine izin vermedi, System.String[]

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve bazı hükümet üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na inmesine izin vermedi.


Yemen emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden Havalimanı'nda bulunan GGK'ye bağlı güçler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan gelecek Başbakan Abdulmelik ile bazı hükümet üyelerini taşıyan uçağın inişine müsaade etmedi.


Ayrıca olası bir duruma karşı GGK'ye bağlı silahlı güçler, havalimanının girişinde ve çevresinde konuşlandı.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gözetiminde olan Aden Havalimanı'nın güvenlik işleriyle, BAE destekli GGK yanlısı Aden Güvenlik İdaresi güçleri ilgileniyor.


Başbakan Riyad Havalimanı'ndan geri döndü


Öte yandan hükümet kaynakları, Başbakan Abdulmelik'in bazı bakanlar eşliğinde geçici başkent Aden'e seyahat etmek üzere Riyad Havalimanı'na geldiğini, ancak uçağın inişine izin verilmeyeceğini öğrenince yolculuğu iptal ettiğini aktardı.

Abdulmelik'in geçen günlerde sel felaketi yaşanan ve afet bölgesi ilan edilen Aden'deki durumu yerinde görmek için bu seyahati planladığı öğrenildi.


GGK'nin şartları var


GGK'nin Yemen hükümetinin, Aden'de faaliyetlerini yürütebilmesi ve Başbakan ile bakanların şehre girişine izin verilmesi için bazı şartlar öne sürdüğü aktarıldı.


Bu şartların başında hükümetin dönmesine karşılık, BAE'de yaşayan GGK Başkanı Aydarus ez-Zubeydi ile diğer konsey liderlerinin Aden'e dönmesinin geldiği ifade edildi.


GGK geçen yıl Aden'i ele geçirmişti


BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.


Suudi Arabistan'ın gözetimiyle Kasım 2019'da Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad'da bir anlaşma imzalanmış ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.


Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Hükümet, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:02 Kaynak: AA

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