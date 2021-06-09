Güney ilçelerinde MHP'ye yoğun ilgi - Son Dakika

Ziyaretlerine ara vermeden devam eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yoğun bir ilgi ile karşılanarak esnaf ve muhtarlarla bir araya geldi.

MHP MYK Üyesi Adem Yurdagül, MHP Erzurum İl yöneticileri, Karaçoban İlçe Başkanı Ekrem Büyüksu, Hınıs İlçe Başkanı Mehmet Can ile birlikte muhtar ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İl Başkanı Karataş ilçe sorunlarının çözümü noktasında görüşmelerde de bulundu.

Hınıs ve Karaçoban esnafıyla bir araya gelen ve sorunları yerinde dinleyen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş " Esnaflarımızın pandemi nedeniyle çektiği zorlukları görmemek imkansızdır; bu anlamda bizler sorunları dinleyerek gerekli noktalara iletmekle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karataş, "Mevcut sorunların üstesinden gelmek ve esnafımızın yanında olmak zorundayız" ifadelerine yer vererek "Bu zorlu sürecin de üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz. Hep birlikte el ele vererek yarınlarımıza sağlıklı bir şekilde yürüyeceğiz. Bunu yaparken de MHP olarak üzerimize düşeni tereddütsüz yerine getirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM