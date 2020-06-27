Güney İstasyonunda Randevu Filmi - Son Dakika

Kaçak bir motorcu çetesi lideri, yolda özgürlüğünü geri kazanmak içi her şeyi göze alan bir kadınla karşılaşır. Her ikisi de hayatlarında büyük bir çıkmazdadır. Kendilerini içine düştükleri durumdan kurtarmaya çalışan çete lideri ve kadın, bu savaşta birlikte hareket etmeye karar verir. İkili, Güney Çin'deki bir tren istasyonunda hayatlarının son kumarının oynamak için büyük bir maceraya atılır.
Yönetmen: Yi'nan Diao
Senaryo: Yi'nan Diao
Oyuncular: Ge Hu, Lun-Mei Kwei, Fan Liao, Regina Wan, Dao Qi, Jue Huang, Zeng Meihuizi, Yicong Zhang, Yongzhong Chen, Chloe Maayan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Nan Fang Che Zhan De Ju Hui/ The Wild Goose Lake
Yapımcı Firma: Arte France Cinéma
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin, Fransa
Orijinal Dili: Çince
Filmin Süresi: 113 dk.
Dağıtıcı Firma: Arte France Cinéma
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Güney İstasyonunda Randevu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.