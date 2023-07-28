Güney Kaliforniya'da Sürücü, Alevler İçindeki Araçtan Adamı Saniyeler Önce Kurtardı

Güney Kaliforniya'da bir sürücü,kaza yaptıktan sonra alevler içinde kalan araç sürücüsünü araç patlamadan saniyeler önce araçtan çıkarmayı başardı.

Dramatik bir video, Jonathan Rohrbach'ın, Toyota Camry'siyle I-15 üzerinde 3 a.m. Çarşamba günü bir bariyere çarparak alev alan 28 yaşındaki adamı kurtarmak için atladığı anı kaydetti.

Sürücü araçta kalan 28 yaşındaki kişiyi patlamaya saniyeler kala araçtan çıkarmayı başardı.

Bir başka sürücü, itfaiyeciler gelmeden önce enkaz üzerine yangın söndürücü kullandı.

Kimliği belirtilmeyen San Diego'lu adam, California Yüksek Patrulüğü'ne yanan araçta kalan sürücünün hafi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olmadığı belirtilirken kazanın sebebi araştırılıyor