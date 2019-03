Güney Kariyer Fuarı" Antalya'da Başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, alanda yetkinliğin kariyer açısından önemine işaret ederek, "Şirketler tercihlerini yaparken diplomada ne yazdığına değil bir işin yapılmasındaki yetkinliğe ve becerilere göre karar verecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) başladı.



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen GÜNKAF'ın, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, altıncısını düzenledikleri kariyer fuarlarının en yüksek şirket ve öğrenci katılımlı organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.



Fuarı kapsamında 87 üniversitenin 8 bölgede organize olduğunu aktaran Atay, İstanbul ve Ankara gibi iş fırsatlarının çok olduğu kentleri değil, fırsatlardan tam olarak



yararlanamama ihtimali bulunan bölgeleri tercih ettiklerini dile getirdi.



Bu bölgelerdeki ilgili kurumları teşvik



ettiklerini anlatan Atay, istihdamda kişisel becerilerin ve yetkinliğin önemine işaret etti.



Atay, "Tercih sebebi



sizin becerileriniz olmalıdır, diplomanızı nereden aldığınız değil. Şirketler tercihlerini yaparken diplomada ne yazdığına değil bir işin yapılmasındaki yetkinliğe ve becerilere göre karar verecek. Böyle olması halinde ülke olarak uluslararası arenada rekabet eden bir ülke olunabilecek. Türkiye'nin her bir köşesi üniversite eğitimi almak için elverişli. Kampüsleri muhteşem imkanlara sahip. Hocaları da kaliteli. İş sadece imkanları,



fırsatları doğru değerlendirmek." diye konuştu.



"Kariyer fırsatlarına kavuşacaksınız"



Fuarda katılımcıların iş açısından nasıl fırsatlar olduğunu ve aldıkları eğitimin sektördeki karşılığını göreceklerini vurgulayan Atay, etkinliğin her yıl düzenleneceğini bildirdi.



Atay şunları kaydetti:



"Buraya gelirken hepiniz kayıt altına alınıyorsunuz. Bu kayıtlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 'Kariyer Kapısı' isimli hizmetinin bir parçasını, zeminini, alt yapısını oluşturuyor. Burada aldığımız kayıtlarla sistem devreye girdiği zaman kamuda yapılan her türlü iş ilanı, yeni alımları



biz size mesaj olarak ileteceğiz. Türkiye'nin her yerinde fırsat eşitliğine ve şeffaflığa neden olacak. Çünkü bileceksiniz ki herhangi bir kamu kuruluşu alım yapıyorsa, bu sizin oraya verdiğiniz iletişim bilgisine düşecek. Oraya başvurarak orada kariyer fırsatlarına kavuşacaksınız."



Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya'nın Türkiye'nin vitrini ve Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli merkezlerden biri olduğunu söyledi.



Hayallerin fırsata, fırsatların gerçeğe dönüşebileceği bir etkinliğin yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Var olan bir işletmede çalışan olmak için değil sadece, hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir müteşebbis olmak için de bu fırsatları değerlendirebilirsiniz." dedi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise geleceği şekillendirecek nesiller yetiştirmenin yükseköğretimin asli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.



Kendilerinin de kamu ve özel sektörle birçok protokol imzalayarak öğrencilerin staj ve kariyer planlaması yapmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Ünal, Akdeniz'in en kapsamlı kariyer fuarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Ünal, "Gençlerin iş ve kariyer planlamasına bu fuar sayesinde katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.



İki gün sürecek ve yaklaşık 250 firma ile 15 bin öğrencinin katılacağı fuar kapsamında, iş ve staj başvuruları alınacak, kariyer planlamasına yönelik eğitim, seminer ve konferans gibi 100'den fazla etkinlik düzenlenecek.

