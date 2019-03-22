Son Dakika Haberleri: Güney Kariyer Fuarı"Nda Jandarma Tanıtıldı

Güney Kariyer Fuarı"Nda Jandarma Tanıtıldı

1 saat önce

Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'ında (GÜNKAF) jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Güney Kariyer Fuarı
Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'ında (GÜNKAF) jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgedeki 8 üniversitenin ortaklığında Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde başlayan fuar Mimar Sinan Kongre Merkezinde devam ediyor.

Yaklaşık 15 bin öğrencinin ziyaret etmesi beklenen fuarda jandarma ve sahil güvenlik akademisinden bir subay, 3 astsubay, 6 uzman jandarma çavuşu jandarmanın tanıtımını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Antalya, Jandarma, Güney, Güncel
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