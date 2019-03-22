Güney Kariyer Fuarı"Nda Jandarma Tanıtıldı
1 saat önce
Antalya'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Güney Kariyer Fuarı'ında (GÜNKAF) jandarmanın tanıtımı yapıldı.
Antalya
'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Güney
Kariyer Fuarı'ında (GÜNKAF) jandarmanın tanıtımı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgedeki 8 üniversitenin ortaklığında Akdeniz Üniversitesi
ev sahipliğinde başlayan fuar Mimar Sinan
Kongre Merkezinde devam ediyor.
Yaklaşık 15 bin öğrencinin ziyaret etmesi beklenen fuarda jandarma ve sahil güvenlik akademisinden bir subay, 3 astsubay, 6 uzman jandarma çavuşu jandarmanın tanıtımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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