Güney Kıbrıs'a gitmek isteyen mülteciler KKTC'ye ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine kaçak yollarla Güney Kıbrıs'a gitmek isteyen mülteciler, kendilerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) buldu.



İdlib'de Esad rejiminin Türk askerine düzenlediği hava saldırısının ardından Türkiye'nin mültecilerin çıkışlarını serbest bırakması üzerine yaşanan göç dalgası sürüyor. Türkiye'den Güney Kıbrıs'a ulaşmak üzere yola çıkan Suriyeli mülteciler, yanlışlıkla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı. İnsan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla KKTC'ye getirilen mülteciler, Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Dipkarpaz açıklarında yakalandı.



Polis tarafından tutuklanan 13 Suriyeli mülteci, tekne ile Güney Kıbrıs'a gitmek istediklerini belirtti. KKTC'ye kaçak yollarla gelen mülteciler mahkemeye çıkarılırken, haklarında 3 gün tutukluluk süresi verildi. KKTC'ye gelen mültecilerden bir kadın ve 2 çocuğu ise bu süreyi Lefkoşa'da kadın sığınma evinde geçirecek.



Polis, mültecileri KKTC'ye kaçak yollarla getiren kaptan ve yardımcısını aramaya devam ediyor. - LEFKOŞA