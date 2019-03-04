Güney Kıbrıs: "Doğalgaz İçin Türkiye ile Çatışma Oyununa Dahil Olmayacağız"
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde Exxon Mobil şirketi, Türkiye’nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi. Türkiye’nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adeta geri vites yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; “Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil […]The post Güney Kıbrıs: “Doğalgaz için Türkiye ile çatışma oyununa dahil olmayacağız” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Geçtiğimiz günlerde Exxon Mobil şirketi, Türkiye'nin de hak iddia ettiği 10. parsel bölgesinde 141 ile 226 milyar metreküp arasında bir doğalgaz rezervi bulunduğunu bildirdi.
Türkiye'nin tepki gösterdiği bu keşfin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, adeta geri vites yaptı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis, konuyla ilgili; "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız." dedi. Hristodoulodis, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgedeki olayların, Türkiye tarafından Kıbrıs sorunununa çözüm getirebilecek gelişmeler şeklinde yorumlanacağını umuyoruz. Bu da demektir ki, Türkiye de bu gelişmelerden bölgesel iş birliği ya da AB ile iş birliği şeklinde fayda sağlayabilir" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:40
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