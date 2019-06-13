Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldığını doğruladı
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Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldığını doğruladı

5 saat önce

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkarıldığı bilgisini doğruladı

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldığını doğruladı, System.String[]
Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkarıldığı bilgisini doğruladı.

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını onaylayabiliriz." diyerek hakkında yakalama emri olanların sayısının 10'dan fazla olduğunu belirtti. Yetkili konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:23 
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Güney Kıbrıs, Dünya
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