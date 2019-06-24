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Güney Kıbrıs'ın 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet

41 dakika önce

Ada'nın güneyinde beş yabancı uyruklu kadını ve bu kurbanlardan ikisinin kız çocuklarını öldüren eski asker, 7 cinayet için ayrı ayrı müebbet cezası aldı.

Güney Kıbrıs'ın 'ilk seri katiline' 7 ayrı müebbet, System.String[]

Güney Kıbrıs'ta beş yabancı uyruklu kadını ve bu kurbanlardan ikisinin kız çocuklarını öldüren eski asker, 7 cinayet için ayrı ayrı müebbet cezası aldı.

35 yaşındaki Nikos Metaxas, Pazartesi günü görülen karar duruşmasında, yöneltilen 12 ayrı suçlama için "suçlu" olduğunu kabul etti.

Güney Kıbrıs'ın ilk seri katili olarak anılan Metaxas'a yöneltilen suçlamalar 3 yıllık bir döneme ilişkin suçları kapsadı.

Mahkemede, gözyaşları içinde kurban ailelerinden özür dileyen 35 yaşındaki asker, "bu nefret dolu suçları" neden işlediğini bilmediğini söyledi.

Lefkoşe'de görülen mahkemede konuşan Nikos Metaxas, "Kıbrıs halkı aralarından birinin nasıl bu noktaya ulaştığını merar ediyordur. Aynı soruyu ben de kendime sordum ama cevap bulamadım" dedi.

Metaxas, bu soruların cevapları için yetkililerle "işbiliğine" hazır olduğunu da kaydetti.

Güney Kıbrıs yargı tarihindeki en ağır cezaların verildiği 35 yaşındaki eski yüzbaşı, mahkeme salonunda çelik yelek giydi.

Metaxas'a ayrı ayrı 25'er yıl ceza verilirken kararda, mahkum edilen adamın "savunmasız kadınları öldürmek için bir sefere" başladığı ifadesi yer aldı.

Metaxas'ın kararı temyize götürmesi beklenmiyor.





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Cinayetler, 2016 yılı Eylül ayı ile 2018 yılı Ağustos ayı arasında işlendi.

Katilin öldürdüğü üç kadın Filipinler, biri Nepal, sonuncusu ise Romanya vatandaşıydı ve çoğu evlere temizliğe giderek hayatını kazanıyordu.

Öldürlen kız çocukları ise altı ve sekiz yaşlarındaydı.

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BBC
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:14 
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