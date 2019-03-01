Son Dakika Haberleri: Güney Kıbrıs'ın Ruhsat Verdiği Exxonmobil, Dünyanın En Büyük Gaz Rezervlerinden Birini Buldu

Güney Kıbrıs'ın Ruhsat Verdiği Exxonmobil, Dünyanın En Büyük Gaz Rezervlerinden Birini Buldu

15 dakika önce

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede sondaj ruhsatı verdiği şirketlerden ExxonMobil’in, son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğu açıklandı. Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray, Lefkoşa’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Exxon Mobil-Katar Petrol işbirliğinde 10. parselde sürdürülen çalışmalarda, 141 ile […]The post Güney Kıbrıs’ın ruhsat verdiği ExxonMobil, dünyanın en büyük gaz rezervlerinden birini buldu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Güney Kıbrıs'ın Ruhsat Verdiği Exxonmobil, Dünyanın En Büyük Gaz Rezervlerinden Birini Buldu, System.String[]
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgede sondaj ruhsatı verdiği şirketlerden ExxonMobil'in, son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray, Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Exxon Mobil- Katar Petrol işbirliğinde 10. parselde sürdürülen çalışmalarda, 141 ile 226 milyar metreküp arasında gaz rezervinin bulunduğu açıklandı.

Bunun dünyadaki en büyük rezervlerden biri ve aynı zamanda bugüne dek Kıbrıs'ta bulunanlar içinde en büyüğü olduğu belirtildi.

Exxon Mobil'in son iki yılda dünyanın en büyük üçüncü gaz rezervini bulduğunu söyleyen Lakkopotis, bunun dünya çapında bir keşif olduğunu ve Kıbrıs'ın açıklarında daha da fazla hidrokarbon rezervleri keşfedilebileceğine kanıt oluşturduğunu dile getirdi.

Rum bakan bunun Avrupa açısından alternatif bir enerji kaynağı oluşturabileceğine dikkat çekerken, Exxon Mobil Başkan Yardımcısı da gazı işleyip ithal etmek için Kıbrıs'da bir tesis inşa etmenin seçenekler arasında olduğunu söyledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:10 

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