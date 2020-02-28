Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak

Güney Kıbrıs cuma günü, koronavirüs salgınının (Covid-19) bölgeye ulaşmasını engellemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.



Reuters haber ajansının Güney Kıbrıs yerel medyasından aktardığına göre, Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, kontrol noktalarının 29 Şubat Cumartesi gününden itibaren kapatılacağını söyledi.