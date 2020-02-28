Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak - Son Dakika Dünya

Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak

6 saat önce

Güney Kıbrıs cuma günü, koronavirüs (Covid-19) salgınının bölgeye ulaşmasını engellemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.

Güney Kıbrıs koronavirüs salgını nedeniyle 4 kontrol noktasını kapatacak, System.String[]

Güney Kıbrıs cuma günü, koronavirüs salgınının (Covid-19) bölgeye ulaşmasını engellemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile arasındaki 4 kontrol noktasını bir hafta boyunca kapalı tutacağını açıkladı.


Reuters haber ajansının Güney Kıbrıs yerel medyasından aktardığına göre, Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou, kontrol noktalarının 29 Şubat Cumartesi gününden itibaren kapatılacağını söyledi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:05 
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