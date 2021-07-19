Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerginlik - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde gerginlik

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri protesto eden eylemciler, hükümet yanlısı yayın yaptığı gerekçesiyle Sigma televizyon kanalına gelerek kanala ait araçları ateşe verdi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirleri protesto eden eylemciler, hükümet yanlısı yayın yaptığı gerekçesiyle Sigma televizyon kanalına gelerek kanala ait araçları ateşe verdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde dün akşam saatlerinde korona virüs tedbirleri protesto edildi. Yönetim karşıtı sloganlar atan eylemciler, polisle çatıştı. Olayların şiddetlenmesi üzerine eylemciler, Rum Sigma televizyon kanalına yürüdü. Hükümet yanlısı yayın yaptıkları gerekçesiyle kanal önünde eylemlerini sürdürdü. Göstericiler, kanala ait araçları ateşe verirken binanın camları kırıldı. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yaşananların darbe niteliğinde olduğunu ve bunun hesabının sorulacağını ifade etti. Olaylarda 5 kişi yaralanırken 4 kişi de gözaltına alındı. - LEFKOŞA

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