Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları
38 dakika önce
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi. - LEFKOŞA
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