Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları

38 dakika önce

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları, System.String[]

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.


Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi. - LEFKOŞA

Kıbrıs Rum Kesimi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:46 Kaynak: İHA
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